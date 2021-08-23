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Finale kaldı

Yozgatlı Aybüke Dikkatli, Teknofest finaline yükseldi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:52
Finale kaldı

21-26 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşecek ‘Teknofest 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji’ yarışmasında, ‘Afet Yönetimi’ kategorisinde proje detay rapor sonuçları açıklandı. Buna göre UVOT takımı ve kaptanı Aybüke Dikkatli ilk 3’e girerek finale yükseldi. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Aybüke’nin İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ar-Ge Birim Başkanı Mustafa Dikkatli’nin kızı olduğunu hatırlattı. Yılmaz, ‘’Orman yangınlarında ciğerleri yanmış milletimizin acısını hafifletecek, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak olan ‘Yangın Uyarı - Müdahale İnsansız Hava Aracı ve Yapay Zekası’ projesini hazırlayan ekbi tebrik ederiz. Finalde de başarılı olmasını temenni ediyoruz’’ dedi.

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Finale Kaldı
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