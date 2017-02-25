Filo güçlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet kalitesini artırmak adına araç filosunu ve ekipmanlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 2017 yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yatırım bütçesi ve il müdürlüğünün döner sermaye işletmesi bütçelerinden sağlanan kaynaklar ile 20 adet araziye uygun dört çeker araç, bir adet ise binek hizmet aracı açık ihale hizmet alımı usulü ile kiralanarak kurumun hizmetine sunuldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende kurban kesilerek, araçların kazasız belasız hizmet etmesi için dualar edildi.