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Filo güçlendi

25 Şubat 2017 Cumartesi 05:01
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Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi. Kuruma alınan arazi araçları düzenlenen törenle hizmete başladı.

Filo güçlendi
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet kalitesini artırmak adına araç filosunu ve ekipmanlarını güçlendirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda 2017 yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yatırım bütçesi ve il müdürlüğünün döner sermaye işletmesi bütçelerinden sağlanan kaynaklar ile 20 adet araziye uygun dört çeker araç, bir adet ise binek hizmet aracı açık ihale hizmet alımı usulü ile kiralanarak kurumun hizmetine sunuldu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende kurban kesilerek, araçların kazasız belasız hizmet etmesi için dualar edildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir’de şoförlere araçların anahtarlarını teslim ederek, “Bu araçlarla ilimiz ve 13 ilçemizdeki çiftçilerimize daha sağlıklı, hızlı ve etkin bir hizmet sunacağız. Hayırlı olsun. Allah kaza-bela vermesin” diye konuştu.

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