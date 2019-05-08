Film okumaları etkinliği yapıldı

Öğretim Görevlisi Rıfat Becerikli’nin de katıldığı etkinlikte, film izlenildi. Eğitim hakkını savunduğu için Taliban tarafından vurulan Malala, haksızlığa maruz kalan ve sonra da susturulan bütün kızları temsil ettiği bir film. Taliban kuvvetleri Pakistan'ın Svat Vadisi'ni kontrol altına aldığında, hiç korkmadan düşüncelerini dile getiren küçük bir kızın hikayesi üzerinden konu masaya yatırıldı. Kadem Yozgat İl Temsilcisi Fadime Solmaz, ‘Belgesel tadında bu filmi bize farklı yönleri ile tahlil eden, kıymetli Rıfat Becerikli hocamıza, avukat arkadaşlarımıza, şehir hastanemizden Ayşe Betül hanıma, bizlere fikirleri ile değer katan tüm katılımcı hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum’ dedi.