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‘Film kısa anlamı büyük’

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından 'Sevdamız Sorgun’ temalı kısa film yarışması düzenlenecek.

26 Mayıs 2022 Perşembe 00:56
‘Film kısa anlamı büyük’

‘Film kısa anlamı büyük’ diyen Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “İçinizdeki yönetmene, oyuncuya, tek kişilik dev kadroya kendini gösterme imkânı veriyoruz. ‘Bizim Sorgun'a olan sevdamızı anlatmaya kelimeler yetmez’ diyorsanız filmini çekin” dedi. Çok güzel işler çıkacağına emin olduklarını dile getiren Ekinci, son katılım tarihi 20 Haziran Pazartesi günü olan yarışmaya başvuru yapmak isteyen kişilerin WEB sitelerinde bulunan başvuru formunu doldurarak belediyenin özel kalem birimine elden teslim etmeleri gerektiğine dikkat çekti. 
•Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
‘Film Kısa Anlamı Büyük’
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