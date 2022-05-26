‘Film kısa anlamı büyük’ diyen Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “İçinizdeki yönetmene, oyuncuya, tek kişilik dev kadroya kendini gösterme imkânı veriyoruz. ‘Bizim Sorgun'a olan sevdamızı anlatmaya kelimeler yetmez’ diyorsanız filmini çekin” dedi. Çok güzel işler çıkacağına emin olduklarını dile getiren Ekinci, son katılım tarihi 20 Haziran Pazartesi günü olan yarışmaya başvuru yapmak isteyen kişilerin WEB sitelerinde bulunan başvuru formunu doldurarak belediyenin özel kalem birimine elden teslim etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

•Haber Merkezi•