FiLM GiBi DOLANDIRICILIK

YOZGAT’ta sinema filmlerini aratmayacak nitelikteki nitelikli gasp olayına karışan biri kadın 3 şüpheli polisin takibi sonucunda yakalandı. Şüphelilerden birisi tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da ikamet ettiğini belirtine 38 yaşındaki Serkan Ö. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği şahıslarla saman almak üzere anlaşmaya vardıktan sonra Yozgat’a geldi. Serkan Ö. kendisine verilen adres olan Yozgat Şehir Hastanesi bölgesine giderek, kendisiyle görüşen 41 yaşındaki H.Ç. isimli şahısla buluştu. Şüpheli, 600 lira kaparo alıp, samanı şehrin Ankara girişinde bulunan Koç Emek Parkı’nda teslim edeceğini bildirip, Serkan Ö. ile birlikte samanın teslim edileceği parka gitti. Burada bekleyen birisi kadın iki kişiyle birlikte Serkan Ö. darp edilip, üzerindeki 5 bin 600 lira parayı alan şüpheliler olay yerinde kaçtı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Hastaneye kaldırılan Serkan Ö. ile yapılan görüşme sonrasında hastanenin görüntü kayıtları incelenip, şüphelilerin eşkâli, ardından da kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları otomobil Aşağı Nohutlu Mahallesinde park halinde olduğu belirlenip, operasyon düzenlendi. Operasyonda, evinden çıkıp H.Ç. isimli şahsın evden çıkıp, otomobile bineceği sırasında yakalandı. Şüphelinin üzerinde, şahıstan aldığı 600 lira para çıktı. Sorgulamasında diğer iki kişinin de yerleri tespit edilip, operasyon ile 57 yaşındaki Azerbaycan uyruklu M.M. isimli kadın ile 41 yaşındaki M.E. isimli şahıslarda yakalandı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 57 yaşındaki Azerbaycan uyruklu M.M. Cumhuriyet Savcılığı tarafından, 41 yaşındaki M.E. isimli şüpheli de Sulh Ceza Hakimliği tarafından Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 41 yaşındaki H.Ç. isimli şüpheli ise, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Şüphelilerin darp sonrasında Serkan Ö.’nün otomobilinin torpidosunda bulunan paraları da gasp ettikleri, gasp edilen toplamda 12 bin 40 lira paranın da Savcılığa teslim edildiği kaydedildi.