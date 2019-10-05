Film festivaline katılacaklar

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, Radyo Televizyon Programcılığı programında okuyan altı öğrencinin katılacağı festival 26 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Festival yönetimi tarafından bu yıl sadece beş üniversiteye verilen akreditasyonu alarak bir hafta sürecek tüm etkinliklere katılmaya hak kazanan Radyo Tv programı öğrencilerinin tüm masrafları ise Antalya Işıklar Prodüksiyon tarafından karşılanacak. Bu yıl Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan ‘100 Öğrenciye Sinema Okulu’ adlı projeye ise ülkenin birçok yerinden başvurular devam ederken, Bozok Üniversitesini temsil eden öğrenciler, bu projeye de katılmaya hak kazandı. Bir hafta boyunca uluslararası birçok yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu ile tanışma şansı yakalayacak olan Üniversite öğrencileri, Kırmızı Halı seremonisinde de yer alacak. Festivalde öğrencilere Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Koordinatörü Mushfig Hatamov da eşlik edecek.