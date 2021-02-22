Film Eğitimine başlandı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı tarafından hazırlanıp, Sinema Okuryazarları Derneği öncülüğünde, gençlere film yapım eğitimi verilmesini amaçlayan ‘Herkes için Sinema’ adlı projeye Aydıncık ilçesinde yapılan çekimlerle start verildi. Batuhan Kalaycı, bölüm öğrencileriyle birlikte, İçişleri Bakanlığı'na sunduğu ‘Herkes İçin Sinema’ projesinin hibe almaya hak kazanmasının ardından uygulama çalışmalarını başlattı. Yozgat'ta sevgi evlerinde konaklayan gençler için gerçekleştirilecek projenin bu kapsamda ilk olma özelliğini taşıdığı kaydedildi. Aydıncık ilçesine çekim yapmak üzere giden Yozgat Bozok Üniversitesi Radyo TV programı öğrencileri, Öğretim Görevlileri Emel Çenet ve Batuhan Kalaycı ile birlikte doğal taşlarla işlenen ürünlerin bulunduğu Kültür Evi’ni de ziyaret ettiler.

PROJENIN AMACI

Yozgat’ta Sevgi Evleri’nde konaklayan yaşları 12-17 arasında değişen 25 çocuğa medya ve dijital oyunların zararlı etkileri konusunda bilgi vermeyi amaçlayan proje, katılımcılara film ve belgesel çekme konusunda da eğitim imkânı da sunacak. 5 ay sürecek projede, uygulamalı senaryo yazarlığı, kamera ve drone kullanımı gibi eğitimlerin de verileceği, eğitimler sonucunda projeye dahil olan 25 katılımcının filmlerinden bir gala gecesi düzenleneceği bildirildi. Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, proje üzerinde uzun süre çalıştıklarını, özellikle Yozgat’ta Sevgi Evleri’nde konaklayan çocuklara medyanın zararlı etkileri hakkında bilgi vermek, onları son derece bilindik bir alana yönlendirmek, meslek kazandırmak projenin öncelikli amaçları arasında olduğunu anlattı.