Filiz’in albümünde yok yok

AİLESİYLE yurtdışına çıkarken otomobilinde 100 kilogram eroinle yakalanan, kendisini Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı olarak lanse eden, eski diplomat Veysel Filiz’in geçmişine yönelik kendi arşivinden ilginç detaylar çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta olmak üzere CHP, MHP, İYİ Parti’nin Yozgatlı yerel yöneticileriyle bir araya gelmeye özen gösteren Filiz’in hem siyasette hem de bürokraside yer alan Yozgatlılarla fotoğraflar çektirip, yerel basında da sıkça haberler yaptırmak suretiyle, sürekli gündemde kalmaya çalıştığı görüldü. Veysel Filiz’in özellikle yönetimde etkin olan Oktay ve Bozdağ gibi isimlerle fotoğraflar çektirip, il düzeyinde siyaset yapanlar ile bürokratlar üzerinde etkin olmaya çalıştığı da kaydedildi. Yozgatlı siyasetçileri ve bürokratları yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılara davet eden Veysel Filiz, davetliler içerisinde yerel düzeyde etkin olan Vali, Belediye Başkanı, il başkanı gibi isimlerle daha samimi fotoğraflar çektirip, yerel basında da haber yaptırdığı belirlendi. Filiz’in kendi arşivinde yer alan dokümanlara göre, geçen yıl ekim ayında Avrupa Yozgatlılar Federasyonu tarafından Polonya’da düzenlenen etkinliğe davetli olarak Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

NİKAH ŞAHİTLERİ

Veysel Filiz’in kızının Kayseri’deki düğün töreninde de Yozgat ve Kayserili politikacılar, bürokratlar yer aldı. Genç çiftin nikahını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıyarken, nikah şahitliklerini Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun yaptı. Filiz’in gerek düğün töreni gerekse düzenlediği organizasyonlarda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti mensubu Yozgatlı siyasetçilerin de yer aldıkları kendi paylaştığı fotoğraflardan tespit edildi.