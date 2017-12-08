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Filistin’e destek, İsrail’e lanet

YOZGAT’ta İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan edeceğine yönelik açıklamalar protesto edildi. Yozgat’ta birden fazla sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu ‘Sivil İnisiyatif Platformu’ öncülüğünde Cumhuriyet Alanı’nda protesto eylemi düzenlendi. Toplanan kalabalık, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atarak, Kudüs’e ve Filistin’e destek çıktı.

Filistin’e destek, İsrail’e lanet

YOZGAT’ta İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan edeceğine yönelik açıklamalar protesto edildi. Yozgat’ta birden fazla sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu ‘Sivil İnisiyatif Platformu’ öncülüğünde Cumhuriyet Alanı’nda protesto eylemi düzenlendi. Toplanan kalabalık, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar atarak, Kudüs’e ve Filistin’e destek çıktı.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Filistin’e destek, İsrail’e lanet

Sivil İnisiyatif Platformu Sözcüsü, Yozgat Memur Sen Başkanı Kenan Şerefli, ABD Başkanı Trump’u ‘Siyonizmin emir eri’ olarak tanımlayarak, “Tarihsel gerekçeleriyle bu alçak kararı tanımayan, dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin, inananların sesi olarak, ihtarda bulunmak üzere burada toplandık” dedi.
Kudüs’ün bütün inançlar için ortak tarih, coğrafya, kültür ve kader ifade ettiğine dikkat çeken Kenan Şerefli, Kudüs’ün bu vasıflarının yok edilmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
Şerefl, ABD ve İsrail’in birlikte hazırladığı kirli stratejinin engellenmemesi durumunda, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için daha büyük sorunların ortaya çıkacağına dikkat çekerek, “Buradan diyoruz ki, korsan İsrail Kudüs’ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli, ABD İsrail’in başkentinin Washington olduğunu idrak etmelidir.  Kudüs, bizim nazarımızda bir mihenktir. Her bir karışı İlahi vahyi insanlığa bildiren peygamberlerin izlerini taşıması hasebiyle Kudüs; insan olma şuuru, selamete erme bilinci ve sulhun mihengidir. Kudüs, varoluşumuzun ve medeniyet kodlarımızın ifadesidir. Kudüs ilk kıblemizdir, onurumuzdur” şeklinde konuştu.
VATAN’DAN DESTEK
VATAN Partisi Yozgat İl Temsilcisi Gazi Sungur’da ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizme tepki göstererek, Kudüs yanlılarına destekte bulundu. Vatan Partisi İl Temsilcisi Gazi Sungur, tüm Yozgat halkının Amerika emperyalizmine karşı durması gerektiğini, Vatan Partisi’nin 50 yıldır Filistin halkına destekte bulunduğunu ifade etti.
TÜGVA’DAN SERT TEPKİ
Türkiye Gençlik Vakfı Yozgat İl Temsilciliği de Çapanoğlu Büyük Cami önünde toplanarak Amerika ve İsrail’i protesto etti. İl Temsilcisi Recai Büyüksoy, Kudüs’ün Müslümanlar için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.
 

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