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Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı

TÜRKİYE''nin önde gelen üniversitelerinin rektörleri, yayımladıkları bildiriyle İsrail saldırısı altındaki Filistinliler için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:07
Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı

 Türkiye'deki 189 üniversitenin rektörlerinin imzasının bulunduğu bildiri, OSTİM Teknik Üniversitesinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna ilan edildi. Toplantıya, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, Çankırı Karatekin Üniversitesi Prof. Dr. Harun Çiftçi, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar,  OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat A. Yülek,  Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cem Zorlu, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Filistin Için Adalet Ve Insan Hakları çağrısı
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