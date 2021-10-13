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FIKRA GiBi!

Araştırmacı/senarist Ertuğrul Kapusuzoğlu, kültür ve sanat etkinliklerinin yapılabileceği, geçmişten günümüze aktarılamayan geleneklerin, objelerin yer alacağı bir mekanı hazırlama gayreti içerisinde.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:36
FIKRA GiBi!

Uluslararası E-88 Karayolunun Şefaatli Yol ayrımındaki mekanda şu günlerde yoğun bir çalışma var. Fotoğrafta orada çekildi. Duvarı olmayan kapı Nasrettin Hoca türbesini akıllara getirdi. Nasrettin Hoca’nın Akşehir’de bulunan kabrinin yanları açık kapısının üzerinde büyük bir kara kilit bulunuyor. Her tarafı açık olmasına rağmen sadece bir tarafının kilitli olması da Nasreddin Hoca’nın mizahına bağlanılıyor. Ertuğrul Kapusuzoğlu’nun bahçesindeki kapının kara bir kilidi yok ama yanları açık kapı, farklı duyguların oluşmasına neden oluyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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