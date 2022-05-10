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‘Fikirleriniz önemli’

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal tarafından başlatılan hane ziyaretleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Hane ziyaretlerine aralıksız devam eden Ünal, vatandaşların isteklerini dinlemeyi sürdürüyor.

10 Mayıs 2022 Salı 00:12
‘Fikirleriniz önemli’

Belde de yapmış olduğu çalışmalarda vatandaşların fikrine de önem veren Ünal, hane ziyaretleri kapsamında projeler hakkında vatandaşların fikirlerini alıyor. 
Yapmış oldukları çalışmaların vatandaşlarını daha rahat bir yaşam sürmeleri için olduğunun altını çizen Ünal, “Yapmış olduğumuz ve yapacağımız projelerimiz de vatandaşlarımızın da düşüncelerini alarak ona göre hareket ediyoruz. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen, fikirlerini ve düşüncelerini bizlerle paylaşan, hanelerine bizleri kabul eden vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi. 
 

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