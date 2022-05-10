‘Fikirleriniz önemli’

Belde de yapmış olduğu çalışmalarda vatandaşların fikrine de önem veren Ünal, hane ziyaretleri kapsamında projeler hakkında vatandaşların fikirlerini alıyor.

Yapmış oldukları çalışmaların vatandaşlarını daha rahat bir yaşam sürmeleri için olduğunun altını çizen Ünal, “Yapmış olduğumuz ve yapacağımız projelerimiz de vatandaşlarımızın da düşüncelerini alarak ona göre hareket ediyoruz. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen, fikirlerini ve düşüncelerini bizlerle paylaşan, hanelerine bizleri kabul eden vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

