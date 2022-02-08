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Fikirlerini Projeye Dönüştürdüler

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" düzenlendi. Düzenlenen eğitimde kültür, sanat, sağlık ve çevre konularında 5 farklı proje hazırlandı.

08 Şubat 2022 Salı 00:56
Fikirlerini Projeye Dönüştürdüler

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen eğitimin dolu dolu geçtiğini belirten Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz,” Hafta sonu düzenlemiş olduğumuz eğitim gerçekten gençler tarafından yoğun talep gördü. Gençlerimizin eğitimlere böyle talep göstermeleri bizleri oldukça sevindiriyor” dedi. Yapılan eğitimin gençlerin iş bulmasında avantaj olacağının altını çizen Uğuz, ”Bu eğitim, gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmalarını sağlamak, proje tasarlama, yazma ve yürütme  konusunda beceriler kazanmak amacıyla düzenlenmiştir. Eğitim ile gençler,  sadece proje yazmayı öğrenmedi. Proje yazmanın yanı sıra fikir geliştirme, takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, problem çözme ve sunum yapma becerileri gibi yetkinlikler kazandı. Eğitimde gençler; proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı, bütçe hazırlama ve başvuru formlarını tanıma fırsatı bularak, kültür, sanat, sağlık ve çevre konularında 5 farklı proje hazırlandı. Günümüzde artık proje yazabilen ve yürütebilen gençler daha kolay istihdam edilebiliyor. Birçok kurum, kuruluş ve STK proje koordinatörü ve proje asistanı arıyor. Kendi mesleğinin yanında farklı becerilere sahip olmak ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek gençleri herkesten farklı kılıyor” şeklinde konuştu.

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