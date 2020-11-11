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FiKiRLERiN REHBERiMiZ OLDU

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü saygı ile andık.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:50
FiKiRLERiN REHBERiMiZ OLDU

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında, saygı, özlem ile anıldı, fikirlerinin rehberliğinde Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet korunması hususunda herkesin üzerine düşen vazifeyi ifa edeceği vurgulandı.  Yozgat’ta Atatürk’ü anma programı yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar alanda hazır bulundu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tarih öğretmeni Sabit Akyol'un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okumasıyla tören sona erdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Köse mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyorum. 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbimizi, 1923'te Ankara'da Cumhuriyeti kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır’’ dedi. Köse, Gazi Paşanın, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden olduğuna da kaydetti. Köse mesajını, ‘’Onun hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyete ve ülkemizin bin yıllık medeniyet birikimine, Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirir.  Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadeleriyle tamamladı. 

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