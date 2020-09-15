Fikirler projeye dönüşüyor

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, uygulamaya konulan ‘’Çevreni değiştir, hayatını değiştir’ adlı projeye katılan gençler, çalışmalarını eyleme dökmeye başladı. Eğitim çalışmalarına katılan gençler, çevre sorunlarının çözümlenmesine yönelik beş ayrı proje tasarladı. Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürüttükleri ‘Çevreni Değiştir, Hayatını Değiştir’ proje faaliyetleri çerçevesinde ‘Gençlik ve Çevre Proje Yazma Eğitimi’ etkinliğinin hafta sonunda yapıldığını söyledi. Başkan Uğuz, ‘’Bu eğitim programı ile gençler çevre sorunlarını ele alarak, çevrenin korunması üzerine fikirlerini projeye dönüştürdüler. Eğitimde çevre üzerine sosyal projeler için gerekli proje hazırlık aşamaları ve proje hazırlama teknikleri anlatılarak farklı fon kuruluşlarının projelerine başvuru yapma imkânı sağlandı’’ dedi. Başkan Halil Uğuz, günümüz koşullarında ‘proje’ kavramının hayatımıza girmediği alanın neredeyse kalmadığına dikkat çekti. Uğuz, ‘’Bu nedenledir ki, proje yapmayı ve uygulama konularını ele alan ve kaliteli bir içerikle hazırlanmış bir Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, artık almamız gereken temel eğitimlerden bir tanesi haline gelmiştir’’ diye konuştu. Uğuz, proje yazma eğitimi ile gençlerin sadece proje yazmayı öğrenmediğine de vurgu yaptı. Uğuz açıklamasında, ‘’Eğitimin yanı sıra yaratıcılık, takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, problem çözme ve sunum yapma becerileri kazandılar. Proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma fırsatı buldular’’ ifadelerini kullandı.