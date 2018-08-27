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Fikirler projeye dönüştü

SORGUN ilçesinde önemli çalışmalara imza atan Sorgun Gençlik Derneği tarafından açılan proje yazma okulunu tamamlayan gençler, Fikirlerini projeye dönüştürme imkanı buldu.

Fikirler projeye dönüştü

SORGUN ilçesinde önemli çalışmalara imza atan Sorgun Gençlik Derneği tarafından açılan proje yazma okulunu tamamlayan gençler, Fikirlerini projeye dönüştürme imkanı buldu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Fikirler projeye dönüştü

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Proje Yazma Okulu’nun, gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmak, proje yazmak ve proje uzmanlığı kazanmak amacıyla düzenlendiğini hatırlattı. Proje Yazma Okuluna toplamda 16 gencin katıldığını kaydeden Uğuz, ‘’Gençler arasında cinsiyet dengesine özen gösterilerek, 3 grup halinde proje fikri geliştirmişlerdir. Yapılan sorun analizi ve öncelikler dikkate alınarak Genç işsizliği, Gençlerin Kültürel Mirasını tanıması ve Gençlerin Sağlık ve Obezite sorunları üzerine projeler hazırlanmıştır. Proje Yazma Okulu 30 gün sürelidir. İlk 7 gün uygulamalı proje yazma eğitimi verildi. Sonraki 23 gün projelerin takibi ve izlemesi yapıldı. Tamamlan tüm Projeler, ilgili kurumlara sunulacaktır’’ dedi.
Dernek Başkanı Uğuz, 18 gencin katılımıyla Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı yaptıklarını, Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı yaygın eğitim yöntemlerinin kullanıldığını kaydetti. Uğuz, ‘’Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı gençler tarafından yoğun ilgi görerek, tekrar yapılması konusunda yoğun talep aldık. Bundan sonra bu toplantı gençlere sık sık vererek ücretsiz yurt dışına çıkmalarına destek vereceğiz’’ diye konuştu.
İLK ZİYARET
SORGED Sorgun Gençlik Derneği gönüllüleri, Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz’ü makamında ziyaret etti. Gençler sorunlarını ileterek, çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulundu. Özellikle Sorgun Belediyesi bünyesinde bir Gençlik Merkezinin ve Gençlik Meclisinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi. Başkan Gürbüz, talepleri not alarak, yakından ilgileneceğini söyledi. 
 

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