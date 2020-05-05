Fidelerinizi aldınız mı?

YOZGAT il genelinde havaların ısınmasıyla sebze fideleri tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı. Seralarda yetiştirilen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören domates, biber, salatalık, patlıcan, lahana gibi sebze fidelerinin tanesi 75 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor. Yıllardır fide satıcılığı yapan Hüseyin Kalkan (57), fideleri Nevşehir'den temin ettiklerini, vatandaşların en fazla, domates, salatalık ve biber fidesini tercih ettiğini söyledi. Yozgat'ın rakımının yüksek olması ve havaların soğuk geçmesi nedeniyle fide üretiminin fazla olmadığını anlatan Kalkan, "Çok az sayıda çiftçimiz kendi yaptıkları serada fide üretimi yapıyor. Genelde tamamını il dışından temin ediyoruz. Şuanda fide satışları normal şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren satışlarımız daha da artacaktır" dedi.

Dursun Can da hem meyve fidanı hem de sebze fidesi sattığını belirtti. Martın başından itibaren meyve fidanlarını sattığını aktaran Can, "Yeni tip korona virüs nedeniyle çiftçimiz önce dışarı çıkamadığı için meyve fidanlarının satışında zorlandık. Şuanda elimizde oldukça meyve fidanı var. Meyve fidanlarımızı 20 liradan satıyoruz. Gülfidanlarımız var, onları da boy ve cinsine göre 10 ile 25 lira arasında satıyoruz" diye konuştu.