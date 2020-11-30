FiDELER YOZGAT’TAN

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü öğrencisi Yusuf Arıkan, eğitimini tamamladıktan sonra mesleği ile ilgili yapacağı çalışmaları projelendirip, uygulamaya koymak için kolları sıvadı. Geleceğin tarım mühendisi Yusuf Arıkan, projesine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan da mali destek alarak baba ocağı Köseyusuflu köyünde 5 dönümlük alanda tıbbi aromatik bitki fidesi yetiştirmek üzere sera tesislerini kurmaya başladı. Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, yapım aşamasındaki sera tesislerini gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türker, Yozgat ekonomisi ve tarımının çeşitlenmesi açısından örnek bir proje olduğunu belirterek, yatırımın proje bedelinin 330 bin lira olduğunu bunun 220 bin lirasını hibe olarak vereceklerini kaydetti. Türker, Yozgat yöresinin tıbbi aromatik bitkiler için önemli bir yer olduğunu, seralarda üretilecek bitkilerin bir çoğunun yörede doğal olarak yetiştiğinin de altını çizdi.

GENÇ GİRİŞİMCİ

Üç yıldır da Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçi statüsünde olduğunu belirten Yusuf Arıkan, aynı zamanda da Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılıp, sertifikamı aldığını söyledi. Arıkan, ‘’Şuanda eğitim gördüğüm yer olan Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünü tecrübemi arttırmak, ilerde kendi işimi kurmak için tercih ettim. Tıbbi ve aromatik fide, fidan yetiştiriciliği kapsamında, kendi seramı kurmak üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğüne proje başvurusunda bulundum. Süreçte başta TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, daha sonra tüm kurum personellerine övermiş oldukları destekleri için çok teşekkür ediyorum, bana yardımcı oldular’’ dedi. Arıkan, amacının bölge çiftçisine alternatif bir ürün sunarak, bölge tarımına katma değer sağlamak olduğunun altını çizerek, kurmakta olduğu tesiste yetiştireceği fide ve fidanları ikinci hatta üçüncü ürüne dönüştürüp, bölge ekonomisine bir katkı sağlamak istediğini bildirdi. Arıkan, ‘’Genç girişimci veya çiftçi arkadaşlarım isteyip de çalışarak olmayacak şey yoktur, hayallerinizin peşini bırakmayın’’ çağrısında da bulundu.

ÜRETİM HAZIRLIK

Ziraat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Yusuf Arıkan, toplam 5 dönümlük alanda bin 20 metrekarelik bölümünün kapalı fide serası olduğunu, tıbbi aromatik bitki fidesi yetiştireceklerini anlattı. Arıkan, ‘’Yozgat’ımızda doğal olarak yetişen alıç, kızılcık, bunlarında fide ve fidanlarını yetiştireceğiz. Amacımız bunları ikinci ve üçüncü ürüne dönüştürmek. En büyük amacımız bu. Yöre çiftçilerimiz ile şimdiden görüşmeler yaptık. Anlara da fideler vereceğiz biz. Bu fideleri karşılıksız vereceğiz. Çünkü burada üretim olsun. Onlardan aldığımız ürünleri tekrar biz burada, büyük bir depo yapıp orada yağını çıkaracağız. Hatta üçüncü ürün de yapmayı amaçlıyoruz’’ şeklinde konuştu. Arıkan, elde edilen ürünleri işleyip, sabun, parfüm, kremler yapmayı düşündüklerini, ancak ilk etapta fideleri yetiştireceklerini bildirdi. Arıkan, ‘’Burada Tıbbi ve Aromatik bütün fideler olacak. Seramız sadece fide üzerine olacak. Fideyi yaptıktan sonra buradan çıkan toprakları verimgulit ile karıştırıp özel fide toprakları yapacağız. Fidanlarını da yapacağız. Küçük fidanlar gelecek. İnsanlar buraya geldiğinde hem fidesini alacak, hem fidanlarını alacak her şeyi görebilecekler. Boş alana da bir tane depo yapacağız. Sıkmayı da depoda yapacağız. Hocalarımız ile görüşüyoruz, Türkiye’nin en iyi yağını biz üreteceğiz. Burada önce ekinezya, altın otu ve lavanta üreteceğiz’’ ifadelerini kullandı.

SON TEKNOLOJİ

Genç girişimci Yusuf Arıkan, yatırımında son teknolojik gelişmelerden de yararlanıyor. Tesisin ısıtmasını güneş enerjisi ile yapacağını bildiren Arıkan, ‘’Buradaki panellerin özelliği de içeriye hiçbir böcek ve zararlıyı getirmiyor. Burada hiçbir şekilde gübre kimyasal hiçbir şey kullanmayacağız. Biz Isparta’yı da gezdik, orada özellikle lavantayı teşvik ediyorlar. Lavantanın ekildiği yere hiçbir böcek gelmiyor, süne gelmiyor. Sivrisinek gelmiyor. Yanına ektiği ikinci üründen de büyük verim alınıyor. Şubat sonuna kadar çeliklerimiz de gelecek. Biz burada bu ürünlerin çeliklerini de yapacağız, tohumlarını da yapacağız. Şuanda biz çelik almaya başladık, şimdi tam zamanı. Bölgemizde yetişen kuşburnu, dağ eriği bunların çeliklerini aldık. Köylüye de katma değeri olacak burasının. Yani bağımsız bir çalışma olmayacak, köylümüzle, üniversitemizde birlikte çalışacağız’’ diyerek açıklamasını noktaladı.