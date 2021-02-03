Fideler toprakla buluşturuldu

SORGUN ilçesinde, belediye öncülüğünde projelendirilen sera tesislerinin kurulumunun tamamlanmasının ardından 110 bin domates fidesi toprakla buluşturuldu. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yaklaşık 4 dönümlük alan üzerinde kurulumu tamamlanan sera tesislerinin belediyenin öz kaynakları değerlendirilerek, üretime hazır hale getirildiğini söyledi. Tesislerin tamamlanmasının ardından fide dikimlerine eşlik eden Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, belediyenin yüzde 8 kar ortağı olduğu serada 110 bin fidenin dikiminin gerçekleştirildiğini bildirdi. Ekinci, 30 dönüm arazi üzerine kurulan serada başlangıç olarak 40 kişinin istihdamının sağlandığını, ilerleyen zamanlarda katlanarak artırılmasını hedeflediklerini anlattı. Ekinci, ‘’Dikimi yapılan fidelerden 90-100 gün içerisinde ürün alınarak Sorgun sebzesi olarak pazara sunumu yapılacaktır’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•