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Fideler toprakla buluşturuldu

BOĞAZLIYAN ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlik ile fidanlar toprakla buluşturuldu. Boğazlıyan İMKB Şükran Ana İlk/Orta Okulu bahçesi ile Mevlana Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Fatih Okumuş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, STK temsilcileri, öğrenciler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Gelecek nesillerimize bırakacağımız en değerli miras daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Boğazlıyan olacaktır. Boğazlıyan Belediyesi olarak, ilçemizdeki yeşil alanların sayısını artırıyor, zümrüt yeşili bir Boğazlıyan için elimizin değdiği her yere meyve ağaçları dikiyor, yaşam alanlarımızı hep birlikte yeşillendiriyoruz‘’ dedi.

11 Mart 2020 Çarşamba 03:20
Fideler toprakla buluşturuldu
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Fideler Toprakla Buluşturuldu
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