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Fidanları toprakla buluşturdular

KADIŞEHRİ İlçesinde eğitimciler fidanları toprakla buluşturdu.

10 Kasım 2020 Salı 00:47
Fidanları toprakla buluşturdular

 Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğretmenleriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Aksoy, ‘’Efendimizin: Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin! ve Müslüman, bir ağaç diker, o ağaçtan insan, hayvan veya kuş istifade ederse; kıyamet gününe kadar o kimse için sadaka olur, hadislerine uygun olarak fidan diktik. Geleceğe nefes olmak, nesillerimize daha yeşil ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak için çalışıyoruz’’ dedi.

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Fidanları Toprakla Buluşturdular
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