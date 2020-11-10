Fidanları toprakla buluşturdular

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğretmenleriyle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Aksoy, ‘’Efendimizin: Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin! ve Müslüman, bir ağaç diker, o ağaçtan insan, hayvan veya kuş istifade ederse; kıyamet gününe kadar o kimse için sadaka olur, hadislerine uygun olarak fidan diktik. Geleceğe nefes olmak, nesillerimize daha yeşil ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak için çalışıyoruz’’ dedi.