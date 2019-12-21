Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111177
ALTIN
282.265
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7240
EURO
6.5768

Fidanlara yakın takip

SARIKAYA ilçesi Hisarbey köyü Hüseyin Demir İlkokulu öğretmenleri, öğrencilere ağaç sevisini aşılamak, ağaçların büyüme evrelerini görmelerini sağlamak amacıyla geçen yıl mart ayında hazırlanan proje kapsamında dikimi yapılan fidanlar yakın takibe alındı.

Fidanlara yakın takip

SARIKAYA ilçesi Hisarbey köyü Hüseyin Demir İlkokulu öğretmenleri, öğrencilere ağaç sevisini aşılamak, ağaçların büyüme evrelerini görmelerini sağlamak amacıyla geçen yıl mart ayında hazırlanan proje kapsamında dikimi yapılan fidanlar yakın takibe alındı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Fidanlara yakın takip

Öğrenciler, Akdağmadeni Orman Şefliğinden temin edilen çam tohumlarını okul bahçesine ekerek 1,5 yıl boyunca suladıkları ve bakımını yaptıkları tohumun santim santim fidana dönüştüğünü gözlemledi. Boyu 10 santimetreye ulaşan fidanlardan 750'si ile köyde okul adına hatıra ormanı oluşturan öğrenciler, fidanların bir kısmını köy halkına dağıttı, kalanlar da okulun çevresine dikildi. Hüseyin Demir İlkokulu Müdürü Muhammet Hasan Öztürk, öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve ağaçların büyüme evrelerini göstermek amacıyla öğretmenlerle proje hazırladıklarını söyledi. Önce çam tohumu temin ettiklerini ve okul bahçesinde bunları ekecekleri yatakları hazırladıklarını ifade eden Öztürk, "Her yatağa 2 tohum ektik. Öğrencilerimiz sulamasını yaptı ve bin 500 fidan büyüttük" dedi.  Öztürk, fidanların 750'si ile köyde okul adına hatıra ormanı oluşturduklarını anlatarak,  "Çam yetiştirmek zor ve meşakkatli süreç, bakımı da zor. Buna rağmen çocuklarımızla birlikte ağacın yaşam sürecine ortak olduk. Öğrencilerimiz fidanın ne kadar zor yetiştirildiğinin, 1,5 yılda 10 santimetre büyüdüğünün farkına vardı. İnşallah bu süreçten sonra çocuklarımız ağacı daha çok sever, korur ve yetiştirilmesine kaktı sağlar" ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Tuana Bedo da öğretmenlerinin temin ettiği tohumları okul bahçesine ektiklerini anlatarak, "Tohumları suladık ve büyüttük. Vatandaşlara dağıttık, kendi bahçelerine diktiler. Biz de öğretmenlerimizle fidan diktik, onlar da büyüyüp orman olacak" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Fidanlara Yakın Takip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak hayvanlarını beslediler
Sokak hayvanlarını beslediler
Arıtma inşaatı devam ediyor
Arıtma inşaatı devam ediyor
Karayolları Kar sezonunu dualarla açtı
Karayolları Kar sezonunu dualarla açtı
Eğitim çalışması
Eğitim çalışması
Cemaate sıcak çorba
Cemaate sıcak çorba
TATiLE ÇIKTILAR
TATiLE ÇIKTILAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim