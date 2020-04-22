Fidanlara bakım

YOZGAT Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ‘Sessiz Yeşil Yollar Projesi' kapsamında dikimleri yapılan fidanların bakımları gerçekleştirildi. Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri batı illerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu kenarlarına işletme tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Sorgun-Yozgat-Yerköy arasındaki kesimde yol kenarlarına dikilen fidanların bakımları görevliler tarafından yapıldı. Yol kenarına dikilen ağaçların, diğer bitkilerin, yoldan çevreye yayılabilecek gürültüsü ile toz kirliliğinin, hatta hava kirlenmesinin önlenmesini hedeflendiği kaydedildi. 'Sessiz Yeşil Yollar Projesi' ile yol kenarları ile birlikte bazı kesimlerde orta refüjler ağaçlandırıldı.