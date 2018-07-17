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Fidanlar toprakla buluşturuldu

SARIKAYA ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Beştepe bölgesinde, darbe girişiminde şehit edilenler anısına oluşturulan (15 Temmuz Hatıra Ormanına fidan dikildi.

Fidanlar toprakla buluşturuldu

SARIKAYA ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Beştepe bölgesinde, darbe girişiminde şehit edilenler anısına oluşturulan (15 Temmuz Hatıra Ormanına fidan dikildi.

17 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Fidanlar toprakla buluşturuldu

15 Temmuz’un seneyi devriyesinde, hain darbe girişimi esnasında vatanımızı kurtaran şehitlerimizi anmak, onları unutmamak ve unutturmamak için toplanan ilçe yöneticileri ve vatandaşlar 120 çam fidesini toprakla buluşturdu. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’15 Temmuz Şehitlerimizi Unutmamak, unutturmamak adına geçmiş yıllarda olduğu bu yıldönümünde de fidanları toprakla buluşturduk. Beş tepe bölgesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehitlerimiz için 249 çam fidanı dikerek oluşturduğumuz hatıra ormanına her yıl yeni fidanlar dikmeye devam ediyoruz’’ dedi.

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