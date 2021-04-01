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Fidanlar toprakla buluşturuldu

ÇEKEREK ilçesinin Karahacılı köyünde fidanlar toprakla buluşturuldu.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:44
Fidanlar toprakla buluşturuldu

Köy derneklerinin bağışladığı siyah dut, has iğde, vişne, kiraz ağaçları köylülerin gayretli çalışmaları sonucunda belirlenen alanlara dikildi.  Küreselleşen ve çölleşme evresine giren yurdumuzda, bir nebzede  olsa dikilen fidanlar yeniden yeşeren bir memleket hayaliyle köylerinin çehresini değiştirmeye çalışan köylüler, verilen desteğe teşekkür etti. Köy derneğinin, bu tür projelere devam edeceği, her yıl meyve veren, insanların meyvesinden faydalanıp, sahiplendiği fidanları toprakla buluşturmaya devam edileceği bildirildi. Ankara’da bulunan köy derneği tarafından muhtarlığa yaklaşık 250 adet meyve veren fidan teslim edilip, dikiminin yapıldığı ifade edildi. •Osman Karaca• 

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Fidanlar Toprakla Buluşturuldu
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