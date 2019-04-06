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Fidanlar toprakla buluştu

SORGUN Agah Efendi İlkokulu öğrencileri, Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği’nin de verdiği destekle fidan dikti.

Fidanlar toprakla buluştu

SORGUN Agah Efendi İlkokulu öğrencileri, Yozgat Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği’nin de verdiği destekle fidan dikti.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Fidanlar toprakla buluştu

Baharın gelmesi ile birlikte Sorgun ilçesinde bulunan okullarda öğrenciler, Mirahor köyü Ormanlık alanına çam fidanı dikimi yapmaya başladı. Son olarak Agahefendi İlkokulu öğrencileri, Şehit Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte aynı alana 2 bin fidan dikimi yaptı. Fidan dikimine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı da katıldı. Öğrenciler, aileleriyle birlikte katıldıkları fidan dikimi sonrası doğayı tanıma gezisi ve birlikte piknik etkinliği de düzenlendi. 

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