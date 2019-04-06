Fidanlar toprakla buluştu

Baharın gelmesi ile birlikte Sorgun ilçesinde bulunan okullarda öğrenciler, Mirahor köyü Ormanlık alanına çam fidanı dikimi yapmaya başladı. Son olarak Agahefendi İlkokulu öğrencileri, Şehit Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte aynı alana 2 bin fidan dikimi yaptı. Fidan dikimine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı da katıldı. Öğrenciler, aileleriyle birlikte katıldıkları fidan dikimi sonrası doğayı tanıma gezisi ve birlikte piknik etkinliği de düzenlendi.