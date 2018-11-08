Fidanlar toprakla buluştu

Kaymakam Alp Eren Yılmaz, ‘’Öğrencilerimize ağaç sevgisini yeşili doğa sevgisini aşılamak istiyoruz. Bu kampanya sonunda çok daha güzel bir ülkede, çevreci bir ülkede, çevre bilinci ile yetişmiş çocuklarımızla gençlerimizle beraber güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz” diye konuştu. Fidan dikmeye gelen öğrenciler ise okullarının bahçesini yeşile bürüdükleri için mutlu olduklarını söylediler. Program sonunda Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü öğrencilere kırtasiye seti ve şapka dağıttı.