Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95493
ALTIN
211.381
DOLAR
5.3740
STERLİN
7.0492
EURO
6.1579

Fidanlar toprakla buluştu

AKDAĞMADENİ İmam Hatip Ortaokulu içerisinde gerçekleştirilen fidan dikim programında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Fidanlar toprakla buluştu

AKDAĞMADENİ İmam Hatip Ortaokulu içerisinde gerçekleştirilen fidan dikim programında fidanlar toprakla buluşturuldu.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:54
4 Okunma
Fidanlar toprakla buluştu

Kaymakam Alp Eren Yılmaz, ‘’Öğrencilerimize ağaç sevgisini yeşili doğa sevgisini aşılamak istiyoruz. Bu kampanya sonunda çok daha güzel bir ülkede, çevreci bir ülkede, çevre bilinci ile yetişmiş çocuklarımızla gençlerimizle beraber güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz” diye konuştu.  Fidan dikmeye gelen öğrenciler ise okullarının bahçesini yeşile bürüdükleri için mutlu olduklarını söylediler. Program sonunda Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü öğrencilere kırtasiye seti ve şapka dağıttı. 

Anahtar Kelimeler:
FiDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YARININ USTALARI YETiŞiYOR
YARININ USTALARI YETiŞiYOR
Bir saatliğine hasta oldular!
Bir saatliğine hasta oldular!
Kadın ve GençlKadın ve Gençlere Destekere Destek
Kadın ve GençlKadın ve Gençlere Destekere Destek
Çeçen aileye yardım
Çeçen aileye yardım
Mobese Kameraları Yenileniyor
Mobese Kameraları Yenileniyor
Yangından korunma eğitimi
Yangından korunma eğitimi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim