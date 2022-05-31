Fidanlar toprakla buluştu

Üniversitenin peyzajının oluşturulması için fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında öğrenciler Ziraat Fakültesi çevresinde fidan dikti.

Doğaya karşı herkesin daha duyarlı olmasının önemine işaret eden Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, “Doğanın ve çevrenin korunması, ancak çocukken kazanılan doğa sevgisi ile mümkündür. Unutulmalı ki yeni orman alanları yaratmak kadar bunları korumak da çok önemli. Bu konuda biz Bozok Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Öğrencilerimiz fakültemiz etrafından fidan dikerek bunu göstermiş oldular. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Haber Merkezi