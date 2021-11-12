Fidanlar toprakla buluştu

Sorgun ilçesinde 550 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek bölgenin en büyük tabiat parkı olacak alanda 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. 17 bin 500 fidanının daha toprakla buluşturulacağı bildirildi. Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri de, 2019 yılından itibaren bugüne kadar 5 bin fidanı toprakla buluşturdu. Akdağmadeni ilçesinde, doğa sevgisini geliştirmek ve çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla geliştirilen proje çerçevesinde, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde toprakla buluşturuldu. Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu bahçesinde de fidan dikim etkinliği yapıldı. Çandır ilçesinde, ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında Kaymakam Ramazan Cihangir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte 500 fidanın dikimi yapıldı. Kadışehri ilçesinde ‘Geleceğe Nefes Ol’ Fidan dikme törenine ilçe yöneticileri de katıldı. Fidanlar toprakla buluşturularak, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Türkiye için yeni fidanların toprakla buluşturulacağı bilgisi verildi. Yerköy ilçesinde de fidan dikimi yapıldı. Sarıkaya ilçesinde, Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in de katıldığı etkinlikte, Karayakup Kasabası Terzili Mahallesinde belirlenen sahada yüzlerce fidan toprak ile buluşturuldu. Çekerek ilçesinde ‘Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği yapıldı. Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, ilçe yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte fidan dikimi yaptı.

