Fidanlar toprakla buluşacak

BUGÜN tüm yurtta olduğu gibi Yozgat’ta da saat 11.11’de belirlenen alanlarda fidan dikimi yapılacak. ‘Gelin geleceğe birlikte nefes olalım’ sloganı ile 11.11.2019 tarihi simge olarak kabul edilip, yurt genelinde saat 11:11’de fidanlar toprakla buluşturulacak. Yozgat’ta ‘Geleceğe Nefes Projesi’ kapsamında dikim yapılacak alanların hazırlık süreci tamamlandı. Yozgat belediyesi Termal Aqua Park etrafı ve Yıldıztepe Radar mevkiinde 7 bin 500 ağacın toprakla buluşturulması için hazırlık yaptı. Cumhuriyet Alanı’nda saat 10.00’dan itibaren hareket edecek olan servis araçları, vatandaşları ağaçlandırılacak bölgelere taşıyacak.