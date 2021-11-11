Fidanlar toprakla buluşacak

Yozgat valiliğinden yapılan açıklamada, İl genelinde, daha önce toprakla buluşturulan 2 milyon 500 bin fidana ek olarak 1 milyon fidanın daha 11.11.2021 tarihinden başlanılarak yıl içerisinde toprakla buluşturulacağı bildirildi. Fidan dikim töreni yarın saat 11.11’de Keklik Üretim İstasyonu Ağaçlandırma sahasında gerçekleştirileceği açıklandı. Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası kapsamında bu yıl 7 coğrafi bölgede 81 ilde sizin adınıza toplam 83 milyon fidan dikilecek. Yozgat Valisi Ziya Polat, ağaçlandırma çalışmalarının yıl içerisinde de devam edeceğini bildirdi. Polat, ‘’Milletimizin menfaatine olacak gelir getirici ağaç ve bitkiler de dikmek istedik. Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olan arazilerde incelemeler yapıyoruz, tarım arazisi olarak kullanılmayan sulu ve ağaçlandırmaya uygun olan arazileri tespit edip buralarda gelir getirici olan ceviz, mahlep, ahlat gibi ağaç fideleri ile adaçayı, kekik, nane gibi tıbbi aromatik bitkilerinin dikimini gerçekleştirip vatandaşlarımızın gelir elde etmelerine imkan sağlayacağız’’ diye konuştu. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•