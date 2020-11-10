Fidanlar toprakla buluşacak

Yozgat valiliğinden yapılan açıklamada, İl genelinde, daha önce toprakla buluşturulan 1 milyon 500 bin fidana ek olarak 1 milyon fidanın daha 11.11.2020 tarihinde toprakla buluşturulacağı bildirildi. Fidan dikim töreni yarın saat 11.11’de Erkoç Tepe Ağaçlandırma sahasında gerçekleştirileceği açıklandı. Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası kapsamında bu yıl 7 coğrafi bölgede 81 ilde sizin adınıza toplam 83 milyon fidan dikilecek. Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında yanan, tahrip olan ormanlık alanları yeniden canlandırmak için başlatılan Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası yarın sona erecek. Geleceğe Nefes katılım belgesi için, internetten üzerinden gelecegenefes.com sitesine girip fidan sahiplen butonuna tıklayın. İsminizi ve mail adresinizi yazıp, fidanınızın nerede dikilmesini istediğinizi seçin. İşlemi tamamladığınızda size 'Geleceğe Nefes Katılım belgesi' verilecektir.