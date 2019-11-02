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Fidan yetişiyor

YILDA 4,5 milyon fidanın yetiştirildiği Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğinde çalışan kadınlar, bebek hassasiyetiyle fidan yetiştiriyor.

Fidan yetişiyor

YILDA 4,5 milyon fidanın yetiştirildiği Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliğinde çalışan kadınlar, bebek hassasiyetiyle fidan yetiştiriyor.

02 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Fidan yetişiyor

Yukarıculhalı köyünde 1990'da 30 hektarda kurulan ve yılda 4.5 milyon fidanın yetiştirildiği tesiste çalışan çok sayıda kadın, tohum ekmeden çapalamaya, tüp hazırlamadan yabancı ot temizliğine birçok işi büyük bir titizlikle yapıyor.  Kadın eli değen fidanlar, başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede bozkır alanlarının yeşillendirilmesinde kullanılıyor. Günlük yevmiyeyle çalışan kadınlar, adeta bir bebek hassasiyetiyle yetiştirdikleri fidanlarla ülkenin yeşillendirilmesine katkı sağlıyor.  Tesiste, bugünlerde 12 kadın çalışırken bu sayı zaman zaman 60'a kadar çıkıyor. Fidan işçilerden Pembe Güler, fidan üretiminde 27 yıldır çalıştığını söyledi. Martta başlayıp aralık ayına kadar çalışmaların sürdüğünü anlatan Güler, "Yılda 4.5 milyon fidanımızı üretiyoruz ve dağlarımıza, yanan yerlerimize, kırsal alanlara gönderiyoruz, onunla da gurur duruyoruz. Bebeklerimizden üstün tutuyoruz, bebeklerimizi evde bırakıp burada çalıştık. İçimizden gelerek üretim yapıyoruz. Psikolojik hastası olan dahi burada düzeliyor" dedi. Fidan üretiminin kendilerinin ekmek kapısı olduğunu anlatan Güler, "Burada çalışarak oğlumuzu evlendirdik, kızımızın çeyizini aldık. Burada çam fidanı, ahlat, kuşburnu, mahlep, badem, iğde, her çeşit fidan üretiyoruz. Burada toprak dolduruyoruz, tohum ekiyoruz, ot alıyoruz. Güz gelince de söküm yapıyoruz. Fidanları hazırlayıp ihtiyaç olan yerlere gönderiyoruz" diye konuştu. Güler, Türkiye'nin her yerinde emeklerinin olduğunu dile getirerek, gittikleri yerde fidanları görünce mutlu olduklarını ifade etti. Kadınlardan Züleyha Şencen de 15 yıldır çalıştığını, fidan üretmekten mutlu olduğunu aktardı. Köyde akşama kadar otururken fidanlık sayesinde iş sahibi olduklarını anlatan Şencen, "Burada çalışıyoruz, evimize katkı sağlıyoruz. 4.5 milyon fidan bizim elimizden geçiyor. Buradaki yetiştirdiğimiz fidanlarla Türkiye'yi yeşillendiriyoruz. Mutluyuz" diye konuştu.

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Fidan Yetişiyor
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