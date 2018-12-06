Fidan üretimi

Kapasitesi bakımından ülkemizin en büyük dördüncü fidan üretim çiftliği olan Akdağmadeni fidanlığında, sarıçam, karaçam üretiminin yanında kuşburnu, ahlat, akasya, alıç, dağ eriği, mahlep, huş, leylak, ardıç, selvi gibi ağaç fidanları da yetiştiriliyor. Fidanlık içerisinde kurulan sistemle yaş kozalaklar yaklaşık 50 derece sıcaklıkta ki odalarda 24 saat bekletilerek, kurutuluyor. Daha sonra açılan kozalakların içerisinden sarıçam tohumları elde ediliyor.