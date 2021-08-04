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Fidan Kampanyası

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, yangın sonucu yok olan ormanlık alanların tekrar yeşille bürünebilmesi amacıyla fidan kampanyası başlattı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:59
Fidan Kampanyası

Federasyon Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, ‘’Ülkemizin birçok bölgesinde gerçekleşen yangınlarda mağdur olan bütün vatandaşlarımızın ve doğamızın acısını yüreğimizde hissediyoruz’’ dedi. Yılmaz, evlatlarımıza, milletimize yeşil bir dünya bırakmak, cennet vatanımızın her karışını yeniden hayata döndürmek için taşın altına ellerini koymak istediklerini bildirdi. Yılmaz, ‘’Yaşadığımız bu acı günler birlik olmayı, birlikte var olmayı gerektirir. Bütün vatandaşlarımızı ve hemşehrilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Fidan bağışı ve insanı yardım kamanyalarımız için, açmış olduğumuz banka hesap numaralarına nakit yardımda bulunabilirsiniz’’ diye konuştu. (Doğan Tufan) 

Anahtar Kelimeler:
Fidan Kampanyası
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