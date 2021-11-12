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FiDAN iLE TOPRAK AŞKI

Yozgat il genelinde Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında fidanlar toprakla buluşturulup, can suyu verildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, üç yılı kapsayan süreç içerisinde hazine arazilerine gelir getirici ağaç fidelerinin dikiminin yapılacağını söyledi, doğaya keklik bıraktı.

12 Kasım 2021 Cuma 00:14
FiDAN iLE TOPRAK AŞKI

Yozgat’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlik saat 11.11 ‘de Keklik Üretim istasyonunda Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, il protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yılsonuna kadar Yozgat’ta 2 milyon 77 bin fidanın toprakla buluşacağını belirten Ziya Polat, ‘’Geleceğe nefes olmak için, dünyaya nefes olmak için, Yozgat’a nefes olmak için buradayız. Bulunduğumuz bu arazideki çamları diken Hüseyin Önal Valimize de teşekkür ederiz. Umarım diktiğimiz her fidanın her biri tutar. Diktiğimiz fidanlar memleketimizin toprağına hayırlı olsun’’ dedi. Vali Polat çam ağacı diktikten sonra ceviz fidanı da dikti. Orman Genel Müdürlüğü ile yaptıkları Hazine Arazilerinde Yüzey Erozyonun Önlenmesine Dair Ağaçlandırma İşbirliği protokolü hatırlatan Polat, ‘’ Bugün burada bismillah diyoruz. Özellikle ceviz fidanı ekonomiye daha çok gelir sağladığı için ceviz fidanı tercih ediyoruz. Bulunduğumuz bölge 300 dönüme yakın bir bölge buraya seneye kadar 6 bin cevizi dikmiş olacağız. Bizim hedefimiz 3 yıl sonra 250 bin cevizi Yozgat toprağıyla buluşturmak. Orman Genel Müdürlüğümüz bakımlarını yapacak, sonra köylümüzün istifadesine sunacaktır. Köylümüze de ekonomik bir gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Cevizlerimiz bereketli olsun diye dua ediyoruz. Bundan sonra meyve ve aromatik bitkiler dikimine ağırlık vereceğiz. Emek veren destek olan herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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