Fidan diktiler

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla üniversitede gerçekleştirilen fidan dikim töreni ilgi gördü. 7 den 70’e toplumun bütün kesimlerinden katılımın gösterildiği fidan dikim töreninde, fidanlar toprakla buluşturuldu. Rektör Karadağ, 81 ilde ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası ile başlatılan fidan dikme etkinliği ile bir dünya rekoru kırılacağını söyledi.