Fidan diktiler

YOZGAT’ta 24 Kasım öğretmenler günü kapsamında yapılan kutlama programı çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi bahçesine fidan dikildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 24 Kasım öğretmenler günü kapsamında ‘Her Öğretmene Bir Fidan’ programına, Yozgat Orman İşletme Müdürü Turgut Duran ile birlikte katıldı. Öğretmen ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.