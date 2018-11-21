Fidan diktiler

Yozgat’ta restoran ve market çalışanları işi gücü bırakıp fidan dikmeye gitti. Market sahibi Zafer Özışık da kayıtsız kalmayarak çalışanları ile birlikte fidan dikti. 500 fidanı toprakla buluşturdukları söyleyen Özışık, “Karayollarının yol genişletme çalışmalarında zorunlu olarak yaptığı ağaç sökmeye istinaden işletme olarak buraya geldik. Personelimizle birlikte ağaç dikiyoruz. Yeşili sev yeşili koru. Herkesin ömrü boyunca en az bir defa ağaç dikmesini istiyorum. Çalışanlarımızın hepsi buraya fidanlarını dikiyor. İnşallah daha güzel şeyler olacak. O ağaçları fazlasıyla dikiyoruz. Herkesi yeşili sevmeye ve korumaya davet ediyoruz” dedi.

Restoran Müdürü Muhammed Emin Ekici ise, Nohutlu Tepe’de tüm çalışanlarla birlikte fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.