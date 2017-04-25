Fidan diktiler!

Öğrenciler başta olmak üzere akademik ve idari personel adına daha yaşanılabilir yeşil bir kampüs oluşturmak amacıyla başlatılan fidan dikimleri kampüsün yeşillenmesine katkıda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesi 10. Bahar Şenlikleri kapsamında Erdoğan Akdağ Kampüs alanında 10 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey: “Tüm bu çalışmalar sonucunda hem üniversite öğrencilerimiz ve personelimiz hem de Yozgat halkı için önemli bir kazanım ortaya çıkacak. Daha yeşil ve daha modern bir kampüs oluşturmak için çalışıyoruz. Bu ağaçlandırma çalışmaları üniversitemizin güzelliğine güzellik katacak, tercih edilebilirliğini artıracak, yeşil üniversite kimliği oluşturacak.