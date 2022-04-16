Fidan diktiler

Etkinliğe Fakülte Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, Dekan Yardımcısı Doçent Dr. Murat Güney, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doçent Dr. Kübra Yazici, Bitki Koruma Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayahan, Fakülte Sekreteri Yavuz Metin ile öğrenciler katıldı. Fakülte çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte fakültenin daha yeşil bir alana sahip olması amaçlandı. Öğrenciler ile beraber güzel bir etkinliğe imza atıklarını ifade eden Gürbüz, “Öğrencilerimiz ile beraber bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu kapsamda hem fakültemizin çevresi güzelleştirmek hem de öğrencilerimizle vakit geçirmek kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirdik. Emeği geçen destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.