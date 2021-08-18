Fidan diktiler

Çamlıkta bulunan Tabiat Eğitim Merkezi’ne gelen özel çocuklara özel olarak doğa eğitimi verildi. Sonrasında da fidan dikimi yaptırıldı. Özel çocukların her ziyaretinde kendi diktikleri fidanları sulayarak, gelişimlerine tanıklık edecekleri kaydedildi. Tabiatın genç nesiller tarafından iyi tanınması gerektiğine vurgu yapılarak, ‘’Bu tabiatın içinde yaşıyoruz. Tabiatımızı tahrip ettiğimiz zaman, kirlettiğimiz zaman gelecek nesillere yaşanacak yer bırakamayız’’ denildi. Çocukların, doğanın içinde doğanın dilini öğrendiklerini belirtildi. Hayatın hızlı akışının içinde genellikle görülemeyen duyulamayan doğanın sesine kulak vermek, çocukların bu seslerle erken yaşta tanışmasını sağlamak amacıyla verilen eğitimlerin dönüşlerinin de olumlu olduğunun altı çizildi. Doğaya beyinleriyle, kalpleriyle, elleriyle dokunarak, hissederek büyüyen, çevreye duyarlı bireylerin ormanların, çevrenin korunması noktasında da etkin rol oynayacakları ifade edildi.