FiDAN DiKiMi YAPILDI

Turluhan Köyü Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol Projesi sahasında gerçekleştirilen fidan dikim törenine Kaymakam Fatih Eroğlu, Belediye Başkanı Yasin Şahiner, Daire Amirleri, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Katılımın çok yoğun olduğu törende, Sedir, Karaçam ve Ihlamur Fidanları toprakla buluşturuldu. Çayıralan Merkez, belde ve köylerinden katılım gösterenlere önce dikimin nasıl yapılacağı anlatıldı. Daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu. Kaymakam Eroğlu, her birin adına fidan dikim sertifikası verdi. Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından törene katılanlara şapka ve kalem hediye edildi.

