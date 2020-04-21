Fidan dikimi

YERKÖY ilçesinde belediye tarafından yapılacak yatırım ve hizmetlere yönelik çalışmalar devam ederken, ağaçlandırma çalışmasıyla ilgili fidanlar da temin edildi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’En kısa sürede bitmesini ümit ettiğimiz korona salgını sonrası için, projelerimizin hazırlıklarına devam ediyoruz. Park ve bahçelerimizin peyzaj çalışmalarında kullanacağımız bitkilerimizi, bizleri kırmayan değerli bir dostumuzun vesilesiyle ücretsiz olarak ilçemize kazandırmış olduk. Şehrimize kazandıracağımız hizmetlerimize destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.