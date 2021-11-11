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Fidan dikerek Ata’yı andılar

Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği üyeleri, İlkokul öğrencileriyle birlikte Atatürk’ü Anma günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

11 Kasım 2021 Perşembe 00:08
Fidan dikerek Ata’yı andılar

Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği üyeleri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü kapsamında, öğrencilerle fidan dikimi yapıp, çevre konusunda farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği, Sakarya İlkokulu 2. Sınıfından 25 öğrenciyle birlikte 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle Yozgat Katı Atık Birliği Entegre Tesislerinde bir araya geldi. Miniklerle birlikte Ay-Yıldız şeklinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Geleceğimiz olan çocuklara çöpten elektrik üretimi hakkında bilgi verildi. Daha yaşanabilir bir dünya ve Yozgat için fidan dikme etkinliklerinin devam ettiği, bundan sonraki süreçte de devam ettirileceği kaydedildi. Verdikleri sıfır atık ve çevre eğitimler ile binlerce öğrenci ve öğretmene ulaşan dernek yönetimi, Yozgat’ta çevre duyarlılığının yüzde 100’e ulaşacağına inandıklarına vurgu yapıp, destek verenlere teşekkür ettiler. 

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