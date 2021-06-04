Fiat artışları devam ediyor

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 Mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,21 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 6,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,01, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 14,09 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2021 Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 4,38 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 3,69 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,8 ile ulaştırma, yüzde 1,38 ile lokanta ve oteller takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,35 ile eğlence ve kültür oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 Mayıs ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte ilk sırayı yüzde 49,49 ile havuç aldı. Bunu, yüzde 42,4 ile patates ve yüzde 27,3 ile şehirlerarası otobüs ücreti olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 55,05 ile sivri biber ve yüzde 40,12 ile taze fasulye oldu.