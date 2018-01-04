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FETÖ/PDY soruşturması

YOZGAT'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 8'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ/PDY soruşturması

YOZGAT'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 8'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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FETÖ/PDY soruşturması

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu 6, tutuksuz sanık bir kişi ile avukatları hazır bulundu. İki kişi ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. SEGBİS ile duruşmaya Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nden katılan ‘Önder’ kod adlı tanık, 2011-2016 yıllarında Yozgat'ta Bozok Üniversitesi’nde matematik bölümünde okuduğunu, cemaat evlerinde kaldığını söyledi.  Tanık, "Ben Cemaat evlerinde ev ağabeyliği yaptım. Sanıklardan Kayhan S. ise lise öğrencilerinden sorumlu kişiydi. Beni öğrencilere ders vermem için yaklaşık 10 kez Ankara'ya gönderdi. Orada öğrencilere matematik dersi verdim. Bunun yanında Fetullah Gülen'in kitaplarından okuduk, verdiği vaazların videolarını izledik" dedi. 
Kendisinin de ByLock kullandığını da anlatan tanık, "By Lock programını benim telefonuma sanıklardan Kayhan S. 2014 yılının Ekim ayında yükledi ve 2016 yılının Ocak ayına kadar kullandım. Cemaatte bana 'Önder' diye isim vermişlerdi ama ben kendi ismimi daha çok kullandım" diye konuştu. 
Tanıkların ifadesinin alınmasının ardından sanık ve avukatları savunma yaptı. Mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı sanıkların ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanıkların son savunmalarını yapması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için Mahkeme başkanı, mahkemeyi 30 Ocak 2018’e erteledi.

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