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FETÖ’nün istihbarat üssü

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve itirafçı olan eski polis memuru, FETÖ üyelerinin istihbarat bilgilerini yurt dışına Atatürk Havalimanı'ndan kitap içerisinde şifreli olarak çıkardığını anlattı.

FETÖ’nün istihbarat üssü

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve itirafçı olan eski polis memuru, FETÖ üyelerinin istihbarat bilgilerini yurt dışına Atatürk Havalimanı'ndan kitap içerisinde şifreli olarak çıkardığını anlattı.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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FETÖ’nün istihbarat üssü

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Büro Amirliğinde 2006-2010 yıllarında görev yapan eski polis memuru Alaattin İlyas Y, örgüt üyeliğinden Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılandığı davanın duruşmasında, FETÖ tarafından eğitildiğini belirtti. Mahkemedeki ifadesinde, FETÖ'nün kendisini kurye olarak kullandığını ve örgütün bütün gizli işlerini İstanbul ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılıklarına verdiği ifadede anlattığını aktaran sanık, "FETÖ üyeleri istihbarat bilgilerini Atatürk Havalimanı'na getirirdi. Bilgiler havalimanına girişte üzeri aranmayan FETÖ üyesi hakim, savcı, emniyet müdürü gibi kişiler tarafından getirilir bana verilirdi. Ben de onu alacak kişiye ulaştırırdım" dedi. 
İstihbarat bilgilerinin kriptolu geldiğini anlatan Alaattin İlyas Y, "Bilgiler normal bir kitapta gelir, kitabın kaçıncı sayfasında, kaçıncı satırı ve kelimesi olduğu kriptoloji sistemiyle belirlenir ve ona göre çözümlenir. Bilgi alışverişleri havalimanında kameranın görmediği kör noktalarda yapılırdı" diye konuştu. 
Alaattin İlyas Y, 2008 yılından itibaren kendisine gelen bilgileri kopyaladığını söyleyerek, "Ben de bu bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 88 sayfalık ifademde ve daha sonra Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim 38 sayfalık ifademde belirttim. Bu yapıdan ayrıldıktan sonra evimde elimi bağlayıp 3 gün işkence ettiler. Aracımı kurşunladılar." ifadelerini kullandı, beraatını talep etti. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 16 Mayıs'a ertelendi.
 

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