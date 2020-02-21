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FETÖ’den tutuklama

YOZGAT’ta 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgede sahtecilik ve 2009 komiser yardımcılığı sınavı sorularının örgüt üyelerine sızdırılması’ suçlarından 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 18'i yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.

21 Şubat 2020 Cuma 03:10
FETÖ’den tutuklama
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Anahtar Kelimeler:
FETÖ’den Tutuklama
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