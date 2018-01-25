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FETÖ zanlısı yakalandı

KAYSERİ merkezli İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Yozgat’ta FETÖ/PDY operasyonu yapıldı. Operasyonda gözaltına alınanlardan birinin, yurt dışındaki özel hastanelere ilaç götürmeye hazırlandığı belirlendi.

FETÖ zanlısı yakalandı

KAYSERİ merkezli İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Yozgat’ta FETÖ/PDY operasyonu yapıldı. Operasyonda gözaltına alınanlardan birinin, yurt dışındaki özel hastanelere ilaç götürmeye hazırlandığı belirlendi.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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FETÖ zanlısı yakalandı

6 şahsa karşı yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İki şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Yakalanan şahıslar arasında bulunan emekli olduğu anlaşılan A.S. isimli şahsın, ikamet ettiği ev ile bağ evinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda FETÖ/PDY terör örgütünün yurt dışında bulunan özel hastanelerine götürülmek üzere hazırlanan çok sayıda ilaç ve yine örgüt lideri tarafından yazılan kitaplar ve örgüte ait dergi ve yayınlar ele geçirildi.
Yapılan aramalarda dijital materyallere ve dokümanlara el konuldu. Yetkililer gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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